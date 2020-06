Libri che chiamano bambini e ragazzi

Quando viene pubblicato un buon libro lo vedi subito. Spicca tra gli altri e ti chiama.

È successo così “Gli zoccoli delle castagne” e “Il lato oscuro della luna”.

Gli zoccoli delle castagne

Barbara Ferraro propone una storia illustrata da Sonia Maria Luce Possentini pubblicata da Read Red Road che ci riporta al passato nella campagna calabra degli anni Trenta.

Lina ha undici anni, deve badare ai tanti fratellini e vive in una famiglia povera. Non perde la voglia di giocare con quello che c’è: il fango, gli insetti e le castagne, che deve raccogliere, per lavoro, durante l’autunno.

La fame, le ingiustizie sociali vengono raccontate con delicatezza, in una prosa che rasenta la poesia.

“Gli zoccoli delle castagne”

di Barbara Ferraro

Read Red Road – € 14

Il lato oscuro della luna

Fabio Geda e Marco Magnone ci regalano una storia meravigliosa, che parla di amore al tempo della Germania del muro.

Siamo nel 1974, Sven scorge dalla sua finestra Chloe, una quattordicenne che sta al di là del muro. Un’avventura mozzafiato dalle note thriller per portare la piccola Chloe nella Germania dell’Ovest che ci riporta al difficile periodo storico della divisione tra le due Germanie.

Da leggere.