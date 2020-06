Maccagno, minoranza polemica dopo il consiglio: “Bocciate tutte le nostre proposte”

Un lungo post che racchiude gran parte dei punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca di sabato scorso, al mattino.

Lo scrivono su facebook i consiglieri comunali di Idea Comune che si lamentano dell’atteggiamento della maggioranza che ha bocciato le loro proposte (una delle quali, lo studio di fattibilità per un ponte tibetano è stata trattata qui).

Il capogruppo Davide Compagnoni si è lamentato della frequenza di convocazione dei consigli comunali, mentre il post sulla pagina facebook del gruppo entra nel dettaglio di alcune questioni:

Come molti di voi già sanno, nel Consiglio Comunale di sabato scorso (convocato solo dopo 6 mesi dall’ultimo) sono state #bocciate quasi tutte le nostre #proposte.

Mozioni di buon senso, per il #rilancio del nostro territorio e per un tangibile sostegno delle #attività #commerciali provate dal recente lockdown. Proposte a cui sarebbe stato veramente difficile votare contro in ogni Comune … normale.

Pensavamo, trascorso un anno dalle elezioni, che l’atteggiamento della maggioranza potesse essere più costruttivo.

Invece, nonostante tutti gli accadimenti elettorali e la preferenza accordataci dalla metà dei maccagnesi, non ci resta che riscontrare come non ci sia alcuna apertura nei nostri confronti; neppure su temi così condivisibili.

Una chiusura totale, come se fosse obbligatorio votarci contro … per partito preso.

Così facendo, non si vota contro Idea Comune, ma si vota contro le necessità della metà dei #maccagnesi. Alimentando ulteriori e rimarcate divisioni.

Ecco in seguito l’elenco delle proposte bocciate dalla maggioranza; potrete così verificare

le loro ambigue motivazioni e valutare voi stessi.

❌ Per lo studio di fattibilità sulla realizzazione di un #PONTE #TIBETANO per il rilancio della Val Veddasca: VOTO CONTRARIO

❌ Per un sostegno a fondo perduto alle #ATTIVITÀ #COMMERCIALI in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria coronavirus: VOTO CONTRARIO

❌ Per la riqualificazione della #RETE #SENTIERISTICA, maggior sviluppo di Proloco, connessioni internet potenziate e altro: VOTO CONTRARIO

❌ Per la realizzazione di alcune #COLONNINE #ELETTRICHE per ricaricare le biciclette elettriche: VOTO CONTRARIO

❌ Per identificare un’altra allocazione per l’#AREA #CAMPER, invece che in prossimità del campo sportivo: VOTO CONTRARIO

❌ Per l’istituzione del #PRESIDENTE del consiglio comunale: VOTO CONTRARIO

Per non parlare poi dell’inconsistenza delle risposte rese rispetto ad alcune nostre interpellanze.

Questa è la nostra realtà, che approfondiremo in dettaglio nei prossimi giorni.

Con grande rammarico,

#IDEA #COMUNE