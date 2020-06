Mascherine Miss Bikini: tutto sulla linea 2020

Il brand Miss Bikini nasce nel 1989 grazie ad Andrea Teofilatto e Alessandra Piacentini. La loro creatività ha dato vita ad un marchio originale e grintoso di costumi da bagno da donna, riconoscibili grazie alla grande varietà di stampe che fungono da tratto distintivo.

Il marchio ha ora deciso di includere nella produzione e vendita della collezione 2020, un nuovo comparto merceologico che è quello delle mascherine fashion firmate Miss Bikini. Si tratta di un’esclusiva linea di mascherine belle e colorate, per un look estivo e glamour totalmente sicuro.

Caratteristiche delle mascherine Miss Bikini

Le mascherine Miss Bikini racchiudono un’idea innovativa, perfetta in un periodo in cui il distanziamento sociale ci obbliga ad usarle ovunque, facendole diventare ormai un elemento della nostra quotidianità. È in questo contesto che nasce l’ispirazione di trasformarle anche un accessorio all’ultima moda, consentendoci di essere fashion anche quando ci rechiamo al mare.

L’indiscutibile qualità dei costumi di Miss Bikini, viene tramandata anche alle mascherine da donna realizzate in stoffa, lavabili e riutilizzabili. All’esterno presentano un doppio strato di tessuto in microfibra che impedisce la fuoriuscita di goccioline di liquido che si generano quando si parla, si tossisce o si starnutisce, mentre la parte interna a contatto con il viso è in puro cotone. Sono dotate di elastici e di una tasca che predispone l’inserimento di filtri certificati. Le mascherine Miss Bikini vengono già vendute con tre filtri in omaggio. Considerando che il tessuto non perde la sua permeabilità con il lavaggio, ciò rende la mascherina riutilizzabile per moltissimo tempo. Si possono inoltre sterilizzare se lavate a 90 gradi, ma non devono essere stirate per non danneggiare il tessuto esterno e non vanno messe in asciugatrice.

È bene ricordare che non sono dispositivi medici sanitari né dispositivi di protezione individuale.

Le stampe e i colori per protagonisti

La grande innovazione è data dalle fantasie con le quali sono realizzate, ovvero sono riportate nelle mascherine con stampa, le stesse dei bikini. In questo modo ci si potrà recare in spiaggia con la mascherina coordinata al due pezzi o al trikini, ottenendo un aspetto accurato e ricercato.

Assolutamente all’avanguardia anche come outfit per gli aperitivi e le feste sulla spiaggia, queste mascherine si distinguono per la loro eleganza. Considerando infatti che il brand Miss Bikini non si occupa solamente di costumi da bagno, ma anche di accessori e abbigliamento per la spiaggia, le mascherine potranno essere ad esempio abbinate a uno dei caftani, noti per la bellezza delle stampe. Sono comunque vendibili anche singolarmente, senza bisogno di acquistare il bikini coordinato e stanno diventando davvero un must sul mercato.

Le mascherine decorate con motivi a fantasia o floreali, si contraddistinguono inoltre per il taglio sartoriale con cui sono confezionate. I bordi e gli elastici sono di colore bianco o nero a seconda delle fantasie a cui sono abbinati. I mix di colori fanno entrare da subito nel vivo del clima estivo, portando freschezza, buon umore e allegria. Non si parla solo di mascherine belle esteticamente, ma di autentici e originali accessori che arricchiscono e impreziosiscono gli outfit da mare. Una scelta davvero cool che rende più piacevole l’utilizzo di un dispositivo che, nella maggior parte dei casi, è poco estetico. Ciascuna donna rispetterà il proprio stile o avrà l’occasione di stravolgerlo con le tante varianti cromatiche disponibili.

Le mascherine lavabili in vendita sul sito internet Miss Bikini e negli store del brand, sono disponibili in un’unica taglia. La linea per l’estate 2020 non potrà che soddisfare tutti i gusti grazie alle innumerevoli proposte, accomunate dallo stesso senso di amore per le stampe ed i colori.