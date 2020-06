Ospedale di Saronno, il sindaco: “Non saranno questi episodi a fermarci”

Il sindaco di Saronno Alessandro Fagioli esprime il suo profondo rammarico per la vicenda che ha coinvolto l’ospedale di Saronno in questi ultimi giorni.

«Episodi ingiustificabili che non devono oscurare il prezioso lavoro che ogni giorno svolge il nostro presidio ospedaliero. In questo particolare periodo di emergenza è stato ancor di più luogo di cure, attenzione e supporto ai cittadini – commenta Fagioli -. Come ribadito durante la consegna della Ciocchina straordinaria avvenuta lo scorso 1 aprile, l’ospedale di Saronno è costituito da persone straordinarie che, con sacrificio quotidiano, continuano a mettersi a servizio dei cittadini senza mai tirarsi indietro nelle situazioni di difficoltà ma anzi, mostrando ancor più determinazione per sconfiggere insieme il nemico invisibile. Non deve essere l’azione di pochi ad oscurare il lavoro svolto finora».

«Anche nelle situazioni di normalità l’ospedale ha sempre confermato la propria presenza. Non deve essere minata la credibilità del nostro nosocomio e dobbiamo mostrare ora più che mai la nostra unità per difenderlo – prosegue il sindaco saronnese -. Non smetterò mai di ringraziare tutti quegli operatori sanitari che, con sacrificio e onestà, ci stanno aiutando ad uscire da questo periodo emergenziale. Ringrazio inoltre le Forze dell’Ordine per il lavoro che stanno svolgendo. Non saranno questi episodi a fermarci».