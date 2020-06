Patuelli (Abi): “No a scambio vecchi prestiti con nuovi garantiti”

«No a scambio vecchi prestiti con nuovi garantiti. Il rimborso di vecchi prestiti non garantiti con quelli garantiti dallo Stato è una sostituzione che l’Abi ha specificato non può avvenire». Così si è espresso Antonio Patuelli, presidente di Abi (Associazione bancaria italiana) ai microfoni di Radio 24.

«C’è una possibilità in un altro articolo del decreto liquidità di effettuare delle ristrutturazioni a richiesta del cliente con un aumento di prestiti di almeno il 10%. – ha aggiunto – La norma nella sua complessità è ampia e ha molte possibilità, il problema è che va applicata in combinato disposto con tutte le complesse normative precedenti e la semplificazione che sta arrivando deve ancora entrare in vigore. Entrerà immagino intorno al 7-8 giugno, quando andrà in Gazzetta Ufficiale».