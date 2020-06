Perché alcuni insetti sono pericolosi e come combatterli

Cosa comporta il contatto con alcuni insetti?

Con l’arrivo della bella stagione, ricomincia quella che per molti è una vera e propria fobia: la comparsa di insetti di vario genere.

Formiche, mosche, zanzare, scarafaggi e moscerini possono davvero farci impazzire se non prendiamo delle precauzioni serie. Come se non bastasse, alcuni di questi insetti si rivelano pericolosi per la salute nostra o dei nostri animali domestici.

In effetti, bisogna dire che la presenza degli insetti nell’ecosistema è perlopiù utile, grazie al grande apporto che danno ai processi di impollinazione di vari generi di piante.

Una piccola percentuale di questi, comunque, può rivelarsi davvero dannosa. Come mai?

I modi attraverso cui gli insetti possono trasmettere le malattie sono essenzialmente 2. Vediamo quali.

La trasmissione per via meccanica. Venendo a contatto con elementi sporchi, quali escrementi e rifiuti, alcuni insetti in particolare possono trasportare attraverso loro zampe dei microorganismi altamente dannosi per la nostra salute.

Tra quelli che rientrano in questa categoria, troviamo sicuramente mosche e scarafaggi. Se dovessero entrare nella nostra abitazione, potrebbero contaminare cibo o altri elementi con i quali comunemente veniamo in contatto, veicolando microorganismi dannosi all’interno del nostro corpo.

L’altro metodo attraverso il quale questi piccoli animali possono trasmettere malattie è legato al fatto che trasportano nel loro corpo virus, batteri o altri agenti patogeni, che possono essere trasferiti all’interno del corpo della persona o dell’animale che viene morso.

Pidocchi, zanzare e zecche sono tra i più pericolosi tra gli insetti comuni. Quali accorgimenti possiamo quindi prendere per evitare che casa nostra diventi anche la loro?

Quali soluzioni per combatterli?

Tra i primi accorgimenti da prendere vi è sicuramente quello di utilizzare delle zanzariere ( prive di buchi o lesioni ), che vadano a chiudere porte e finestre quando desideriamo aprirle per cambiare l’aria.

Come dicevamo, molti insetti sono attratti dai rifiuti. E’ pertanto essenziale buttare la spazzatura frequentemente, evitando che i rifiuti inizino a decomporsi. Nel periodo estivo, prestiamo attenzione che la frutta non vada a male. Sarebbe meglio conservarla in frigo.

Dovremmo pulire e disinfettare con regolarità tutte le superfici. Stiamo attenti ai rifiuti di cibo che possono essere lasciati in cucine. Non lasciamo briciole o altri alimenti appetibili per gli insetti alla loro portata.

Prendiamoci cura del nostro animale domestico. Quando portiamo il nostro cane a spasso o in un parco pubblico per giocare, non sappiamo con quali parassiti potrebbe entrare in contatto. Prendiamo delle precauzioni. Potremmo, ad esempio, fargli indossare un collare antipulci, o applicargli regolarmente un antiparassitario.

Possiamo provare l’efficacia di alcuni rimedi naturali contro gli insetti specifici che hanno preso di mira la nostra abitazione. Basta fare una ricerca veloce sul web per capire cosa infastidisce quel particolare insetto.

In commercio esistono diversi prodotti dall’efficacia testata e garantita che, se utilizzati nel modo giusto, possono essere particolarmente utili per eliminare gli scarafaggi, le formiche, le mosche, e così via.

Ricorrere ad una disinfestazione, praticata da professionisti nel settore, può essere l’ultima carta utile da giocarsi, da scegliere solo nei casi più difficili.