Polizia locale di Gavirate: parte dei dipendenti positivi al test sierologico

Le amministrazioni comunali che fanno capo al Comando di Polizia locale di Gavirate, comunicano che a seguito dell’esito dei test sierologici predisposti da ATS-Insubria per gli Operatori di Polizia Locale del Comando (che coinvolge i Comuni di Luvinate, Comerio, Gavirate, Bardello, Bregano, Malgesso), è emersa una positività di parte del personale.

In base alle disposizioni vigenti, è stata pianificata nelle prossime ore la somministrazione del tampone naso faringeo per tutti gli interessati.

In via precauzionale, è stato per loro avviato l’opportuno isolamento domiciliare. Allo stato attuale non risulta possibile garantire il doppio turno di lavoro fino al rientro del personale assente.