Proseguono i lavori per riasfaltare viale Piero Chiara

Proseguono i lavori per la riasfaltatura di viale Piero Chiara a Varese, iniziati sabato 11.

Nella giornata di martedì 16, come mostra la galleria fotografica, la strada era ancora in fase di fresatura: i lavori di asfaltatura veri e propri cominceranno al completamento di questa fase. Salvo avversità meteo, i lavori dovrebbero essere conclusi per la fine della settimana.

Il viale, che è il proseguimento di viale Europa verso Casbeno, da sabato scorso ha un solo senso di marcia per le vetture, proprio verso Casbeno. Chi invece arriva da Casbeno verso il centro viene deviato alla rotonda verso piazza Libertà-via Daverio.