Riciclo creativo: come riutilizzare una cassetta di legno

Molte volte ci ritroviamo con degli oggetti potenzialmente utili senza sapere però a cosa potranno servirci o come possiamo riutilizzarli.

A volte basta davvero poco per poter riadoperare le cose e trasformarle in qualcos’altro di nuovo e ottenere nuovi accessori.

Il riciclo creativo è basato proprio su tecniche di decoupage e bricolage che consentono di recuperare oggetti di diverso tipo: tra essi, ad esempio, è possibile riciclare una vecchia cassetta di legno, come quella per la frutta, per renderla un vero e proprio pezzo d’arredamento dai molteplici usi.



Contenitori multiuso

Il modo più semplice per riutilizzare vecchie cassette di legno è quello di trasformarle in contenitori.

Essi saranno utili per raccogliere i vari oggetti che si lasciano solitamente in giro per casa – e che spesso perdiamo- o magari per raccogliere le creme sparse sulle mensole del bagno o ancora i giochi dei nostri bambini.

Procedimento di riciclo della cassetta di legno

Il primo step fondamentale è quello di lisciare la superficie del legno con un pezzo di carta vetrata 180, soprattutto se essa è già stata scritta o dipinta: fate attenzione a eventuali schegge e chiodi che potrebbero fuoriuscire se la cassetta è particolarmente usurata.



Successivamente stendete una mano di fondo all’acqua per legno con un pennello piatto sintetico, aspettare che si asciughi e carteggiare nuovamente con la carta vetrata.

A questo punto si può stendere un velo di smalto all’acqua, lasciare asciugare e carteggiare.

Ora possiamo dedicarci alle decorazioni e scegliere se dipingere con una vernice all’acqua per legno oppure decorare con della carta da regalo tra le quali la più utilizzata è la carta da regalo della storica azienda cartotecnica Saul Sadoch S.p.A. o una apposita carta da decoupage.

Bisogna quindi munirsi di vernice o, in alternativa, misurare le dimensioni del retro della cassetta, da riportare poi sulla carta.

Diluite la colla vinilica con un po’ d’acqua, passatela sulla cassetta e incollate su di essa la carta scelta.

Il segreto è agire senza fretta, lisciando la superficie della carta man mano che si incolla, per evitare che si formino pieghe o bolle d’aria.

Una volta asciutto, passate sulla carta un’altra mano di colla vinilica diluita che fungerà da protezione alla carta stessa.

Con l’aggiunta di rotelle e di un po’ di spago (ne basterà un metro) può essere realizzato anche un carrellino porta-giochi da trasportare con facilità dai più piccoli.

Libreria fai da te

Per chi è più pratico, con l’ausilio di strumenti adatti è possibile recuperare le assi di legno per costruire da capo delle mensole ma per i meno esperti è possibile realizzare una piccola libreria/portariviste sfruttando la struttura originale della cassetta.

Il procedimento è analogo a quello eseguito per realizzare il contenitore, basterà solamente incollare due ganci sul retro della cassetta per poterla appendere e impilare i libri come se fosse una libreria sospesa.

Con l’aggiunta di una sottile serie di lucine l’effetto è assicurato!

Come realizzare un pensile

In alternativa alla libreria, è possibile realizzare anche un mobile d’arredamento, sfruttandolo come pensile da abbellire a proprio piacimento con l’uso di tempere per legno o carte decorate.

Un’idea originale e in voga nell’ultimo periodo è quello di realizzare pensili shabby applicando merletti lungo il contorno della struttura e posizionando all’interno delle piccole piante d’appartamento.

In alternativa, può essere una valida soluzione in cucina per la conservazione di spezie.