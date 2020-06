Come risparmiare su estetista e parrucchiere grazie ai codici sconto Groupon

Groupon rappresenta una delle maggiori realtà operanti nel circuito dei gruppi d’acquisto. Il suo sito ufficiale permette agli appassionati di shopping di accedere a offerte giornaliere esclusive aventi come oggetto ristoranti, centri benessere, studi medici e hotel, ma anche attività (sia ludiche che ricreative), acquisti nei negozi e molto altro.

Ora che l’Italia è entrata nella fase 2 dell’emergenza coronavirus, in molti si stanno chiedendo come poter risparmiare su parrucchiere ed estetista visto la loro riapertura. Se le offerte Groupon sono già di per sé molto vantaggiose, i codici sconto Groupon aggiungono un’ulteriore possibilità di risparmio.

Ma cosa si intende per codice sconto (indicato anche come coupon, buono sconto o codice promozionale)?

Tale termine fa riferimento a una versione innovativa dei classici buoni spesa, utilizzabile direttamente sul web per gli acquisti online.

Dove si trovano i migliori codici sconto Groupon?

Le strade a disposizione sono diverse. In primis, registrandosi al sito ufficiale Groupon gli utenti potranno iscriversi in modo completamente gratuito alla newsletter ufficiale. Così facendo inizieranno ad approfittare delle offerte. Sempre il servizio newsletter offre l’opportunità di ricevere, con cadenza settimanale, ulteriori sconti e offerte promozionali. Chi è iscritto a Facebook ha una seconda possibilità per approfittare dei codici sconto semplicemente mettendo “like” alla pagina Groupon e verificando i post pubblicati.

Un ultimo modo per avere a disposizione i coupon è affidarsi a uno dei numerosi siti specializzati nella raccolta, e nella promozione gratuita, dei codici sconto relativi ai migliori e-shop italiani e internazionali come ad esempio i codici sconto Groupon di Ansa. In questo caso, per verificare quali siano le promozioni Groupon attive in un determinato periodo è sufficiente digitare “Groupon” nella barra di ricerca e attendere che venga caricata la lista, quindi scorrerla alla ricerca della promozione ideale.

È importante sottolineare come, nel caso di Groupon, i codici sconto prevedano sconti sul prezzo di acquisto di beni e servizi, fissi o presentati in forma percentuale. Altre aziende attive nell’e-shopping agli sconti abbinano altre offerte vantaggiose, come l’azzeramento delle spese di spedizione o l’invio di prodotti omaggio.

Tra i codici promozionali Groupon attivi in questo periodo è possibile ricordare la promozione che dà diritto ad ottenere il 30% di sconto su bellezza e Spa. Nello specifico, il codice “BELLA30” è dedicato ai nuovi clienti e ha una validità che si estende fino al 30 aprile 2020. Può essere applicato su uno qualunque dei deal inseriti nelle categorie “Bellezza e Spa”.

Come utilizzare un codice sconto Groupon.it?

Una volta scelto il coupon ritenuto più conveniente da una delle risorse indicate in precedenza, cliccando sulla promozione comparirà un codice alfanumerico, ossia una sequenza univoca di lettere e numeri. Tale sequenza dovrà essere “copiata”, in quanto il suo successivo utilizzo è indispensabile per riscattare il codice. Il passo seguente vedrà l’utente entrare nel sito ufficiale Groupon (alcune piattaforme sono solite reindirizzare direttamente alla pagina dell’azienda, senza intervento da parte degli utenti) e procedere normalmente alla selezione del deal.

È proprio il fatto di acquistare sul sito Groupon e, pertanto, il non trovarsi a operare su siti esterni, a rendere assolutamente sicuro l’utilizzo dei codici sconto. Inserito il deal desiderato nel carrello degli acquisti, giunti nella pagina che riepiloga il contenuto del carrello virtuale è importante verificare il totale riportato nella sezione “Riepilogo ordine” (posizionato nella parte destra della pagina).

La cifra che appare è quella effettiva e, pertanto, non tiene ancora conto dello sconto; quest’ultimo verrà applicato solo successivamente. Al di sotto della voce “Spedizione e imballaggio” è presente la scritta “Codice promozionale”. Cliccando in corrispondenza della scritta stessa apparirà una barra bianca.

Il codice sconto prelevato in precedenza andrà “incollato” all’interno di tale barra servendosi del tasto destro del mouse o della combinazione di tasti “CTRL+V”. Controllato che il codice inserito sia effettivamente quello corretto non rimarrà che cliccare sul pulsante “Applica”. Sarà tale comando a rendere operativo il codice.

La procedura, se portata a termine in tutti i suoi semplice passaggi, avrà come risultato la diminuzione del prezzo complessivo del deal. La diminuzione avverrà in ragione dell’importo (o della percentuale) indicata nel coupon. Se ciò non dovesse accadere, con ogni probabilità quello che si sta utilizzando è un codice non più valido, in quanto già scaduto o soggetto a limitazioni. Gli acquisti sul sito Groupon si concluderanno con l’indicazione dei dati per la spedizione e con il pagamento dell’importo al netto dello sconto.