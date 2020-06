Rissa in pieno centro: il comitato “Lavena Ponte Tresa civica” incontra il sindaco

A seguito della rissa in centro a Lavena Ponte Tresa dello scorso 30 maggio e alla protesta degli abitanti, sabato 20 giugno il comitato Lavena Ponte Tresa civica ha incontrato il sindaco Massimo Mastromarino.

La rissa si era conclusa con quattro denunce a piede libero: gli agenti erano intervenuti richiamati dagli schiamazzi e dalla confusione mentre si trovavano nei pressi del valico di frontiera per i controlli di competenzail comitato.

Tramite una raccolta firme, cui hanno aderito «esasperati della situazione di insicurezza e inciviltà», il comitato ha chiesto all’amministrazione comunale restrizioni dell’orario notturno dei locali per limitare la movida e assembramenti fino a tarda notte. Dopo la raccolta firme dei residenti consegnata al sindaco dagli esponenti del comitato si è discusso sulle problematicità del centro storico di notte, «che diventa terra di nessuno».

Durante l’incontro si è discusso di alcuni temi: i parcheggi notturni senza regolamentazione nella via Malcotti e della loro continuazione davanti al sagrato della chiesa santissimo Crocifisso («pur essendoci ampio parcheggio gratuito di Piazza Mercato a 50 metri»); i locali aperti fino alle due di notte, «che attraggono un’utenza che crea condizioni di impossibilità di riposo notturno per le famiglie residenti nel centro cittadino»; infine, la verifica della possibilità di rafforzamento della videosorveglianza della via Malcotti.

«I cittadini hanno dato atto all’amministrazione comunale di essersi adoperata immediatamente per la risoluzione delle criticità, insieme alle forze dell’ordine, testimoniata dalla conclusione delle indagini che hanno portato alla recente identificazione dei quattro malviventi che hanno scatenato la rissa. Ma i diritti dei cittadini che chiedono più sicurezza e riposo notturno ad oggi sono ancora preclusi. Il sindaco ha preso l’impegno di predisporre un piano di intervento per superare le difficoltà in atto che presenterà al più presto all’amministrazione comunale», concludono.