Visita in Canton Ticino per il ministro degli esteri Luigi Di Maio all’indomani della riapertura delle frontiere prevista per lunedì 15 giugno.

Il titolare della Farnesina incontrerà nella giornata di martedì 16 giugno il suo omologo svizzero, il consigliere federale Ignazio Cassis.

L’arrivo del ministro è previsto in mattinata al valico di Chiasso Brogeda, dove sarà ricevuto dal presidente del Consiglio di Stato ticinese, Norman Gobbi. Successivamente la delegazione si trasferirà al Museo Vela di Ligornetto per l’incontro istituzionale. Seguirà una conferenza stampa congiunta al termine del vertice.