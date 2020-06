Treni, guasto sulla Saronno-Seregno

Un guasto all’infrastruttura fra SEREGNO e SARONNO ha rallentato la corsa del treno 24107 (SARONNO 06:05 – ALBAIRATE 07:52), che sta viaggiando con 12 minuti di ritardo.E’ in corso l’intervento dei tecnici di RFI.

Il guasto, secondo Trenord nella pagina in cui si fa il punto sulla circolazione in tempo reale, potrebbe causare ritardi stimati fino a 20 minuti ai treni della linea. E’ in corso l’intervento dei tecnici di Ferrovienord.

Da segnalare di prima mattina sulla PAVIA – CODOGNO rami caduti sui binari tra PAVIA e MOTTA S.DAMIANO impediscono la circolazione dei treni.

E’ in corso l’intervento dei tecnici di RFI.