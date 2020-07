A Bellinzona per giocare e conoscere Leonardo da Vinci

Tante novità ai Castelli di Bellinzona in questa lunga estate ticinese. La mostra Leonardo da Vinci 3D sul sta riscontrando un grande successo e sono previste fino alla fine di agosto aperture serali ogni mercoledì fino alle 21:00, e per i più piccoli atelier creativi e didattici per conoscere Leonardo da Vinci e le sue grandi opere.

Nell’ambito della mostra su Leonardo da Vinci sono previste attività per bambini lungo tutto il mese di agosto. Tutti i lunedì e mercoledì pomeriggio al Castello di Sasso Corbaro si organizzano atelier creativi alla scoperta del grande genio del Rinascimento. L’obiettivo è quello di intrattenere e divertire i ragazzi dai 6 ai 12, e nello stesso momento provare a raccontare Leonardo da Vinci nelle sue molteplici sfaccettature e meravigliose invenzioni e intuizioni. I pomeriggi prevedono un atelier creativo ogni volta a tema diverso, una visita guidata alla mostra e alla fine una merenda in compagnia. Il ritrovo è presso il Castello di Sasso Corbaro dove i ragazzi saranno accolti dalle animatrici.

Per poter garantire lo svolgimento degli atelier e delle visite in piena sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche e delle persone, il numero di partecipanti è limitato. L’iscrizione agli atelier è obbligatoria entro le 11:00 del giorno stesso e si svolgeranno anche in caso di maltempo. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero 091 825 21 31 oppure inviare una mail a info@bellinzona-altoticino.ch.

La mostra Leonardo da Vinci 3D è in esposizione al Castello di Sasso Corbaro tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 fino all’8 novembre 2020.Inoltre, a partire dal 5 agosto fino alla fine del mese tutti i mercoledì sera la mostra resterà aperta fino alle 21:00. «Un’ulteriore offerta culturale a complemento del vasto programma di animazione proposto dalla Città di Bellinzona – commenta l’amministrazione di Bellinzona -. Un’occasione unica per immergersi nella magica e romantica atmosfera di Sasso Corbaro al calar del sole e per visitare la mostra tra le fresche mura Castello».

Ecco l’elenco di tutti gli eventi dedicati ai bambini:

Leonardo e i 3 elementi

3 agosto: Leonardo e l’aria – Le macchine volanti

5 agosto: Leonardo e l’acqua – Le opere idrauliche

10 agosto: Leonardo e la terra – Le macchine di Leonardo

Leonardo pittore

12 agosto: Gli sfondi di Leonardo – La Gioconda

17 agosto: Gli studi sull’anatomia – Il linguaggio delle mani

19 agosto: I volti di Leonardo – Proporzioni del volto perfetto

Leonardo, la natura e gli animali

24 agosto: Gli animali fantastici – Leonardo scrittore

26 agosto: Le storie di Leonardo – La fantasia di Leonardo