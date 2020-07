A Brenta crolla una casa fatiscente, intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco a Brenta intorno alle 19 di lunedì 6 luglio. La squadra di Ispra è intervenuta nel piccolo paese, in Via Del Torchio, per il crollo di una parte di una casa diroccata all’interno di una corte.

Il crollo non ha coinvolto persone, non si registrano feriti ed è stato circostanziato all’abitato. Non è stato infatti necessario richiedere l’evacuazione degli abitati adiacenti.

Foto di repertorio