Alfieri (Pd): “Arrivano 6 milioni di ammortizzatori sociali per i frontalieri senza tutele”

Il senatore varesino del Pd Alessandro Alfieri annuncia che è stato approvato oggi alla Camera uno stanziamento di 6 milioni di euro per ammortizzatori sociali per i frontalieri senza tutele oltreconfine.

«A seguito del mio ordine del giorno, sono stati approvati ufficialmente gli ammortizzatori sociali per i frontalieri che a causa della pandemia hanno perso il posto di lavoro e sono sprovvisti di ammortizzatori sociali oltre confine – dice Alfieri – Ringrazio i colleghi Braga, Borghi e Serracchiani che hanno dato seguito al mio ordine del giorno approvato in Senato. I frontalieri molto più di altri hanno pagato il prezzo del lockdown provocato dalla pandemia per Covid-19. Ora coloro che svolgono la loro attività nei Paesi limitrofi ai confini nazionali e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 23 febbraio 2020 potranno beneficiare di un ristoro economico. Grazie al Partito Democratico ecco un altro aiuto concreto ai territori e all’economia di frontiera».