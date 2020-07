Amor regala un’auto alle ostetriche di Angera

L’associazione Amor (Associazione mamme per l’Ondoli in rinascita) ha donato un’automobile alle ostetriche dell’ospedale di Angera, che servirà a fornire assistenza a domicilio alle donne, ai loro figli e alle famiglie del territorio del basso Verbano.

È così che le mamme e i soci di Amor hanno deciso di contribuire al progetto “Ostetrica di famiglia” sviluppato dall’Asst Sette laghi con la regia del professore Fabio Ghezzi.

La donazione è stata possibile grazie al contributo di tanti cittadini del basso Verbano, ma anche di alcune realtà come: Leonardo spa, l’associazione Idrovolo Sesto Calende, il Centro aiuto alla vita di Sesto Calende, il Comitato genitori di Angera, Settelaghi runner, l’associazione Amici della Bruschera, il Comitato cascine onlus di Ispra, l’osteria Agnello di Taino e tanti commercianti che hanno promosso l’iniziativa.

«Il progetto “Ostetrica di famiglia” – commentano i soci di Amor – è un servizio di qualità che si sta sviluppando in un territorio come il nostro che, ormai da due anni, ha perso il suo punto nascite che aveva funzionato egregiamente all’ospedale Carlo Ondoli per oltre cinquant’anni».

«Siamo fiduciosi – aggiungono i soci di Amor – che le opportunità per le donne del basso Verbano saranno sempre più preziose e, per questo, vogliamo ringraziare anche il professor Ghezzi e il suo staff. Confidiamo, poi, nell’impegno dei dirigenti dell’Asst Sette Laghi per un potenziamento necessario dei servizi. Il progetto, infatti, non è ancora completo e poche donne ne hanno accesso».

«Ci sono – spiegano infine i soci – esempi virtuosi in Lombardia, come a Piario, in cui la perdita del punto nascite è stata compensata con un investimento importante per il territorio. Siamo sicuri che anche Angera e il basso Verbano punteranno sempre più al miglioramento dei servizi per le mamme, i bambini e le giovani famiglie».

Nella foto da sinistra: le ostetriche; Alessandra Doridoni, vicepresidente di Amor; il direttore sanitario di Asst Sette laghi Lorenzo Maffioli; il direttore generale Gianni Bonelli; Sabrina Consiglio, presidente di Amor; il responsabile di Ginecologia Fabio Ghezzi; ostetriche e caposala; il sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora e le dottoresse Van Wijk e Mara Fasola.