Canton Ticino, scontro in autostrada: un ferito grave

È di un ferito in modo grave e di due contusi in maniera più lieve il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina (giovedì 30 luglio) poco dopo le 7,30 a Maroggia, in Canton Ticino, sulla autostrada A2 in direzione sud.

Due i veicoli coinvolti, entrambi con targa ticinese: un furgone guidato da un 42enne di origini dominicane domiciliato nel Bellinzonese e una vettura condotta da un 28enne italiano, domiciliato però nella zona di Locarno. I due mezzi si sono urtati lateralmente e dopo lo scontro hanno concluso la propria corsa contro il guard-rail sul lato destro della carreggiata.

Ad avere la peggio è stato un 38enne – anch’egli cittadino dominicano – che si trovava sul sedile del passeggero del furgone: soccorso dalla Croce Verde di Lugano e dalla SAM (il Servizio Ambulanza Mendrisiotto), è stato trasportato in ospedale. Conseguenze più leggere invece per le due persone che erano alla guida dei mezzi. Sul posto del sinistro sono giunti anche i pompieri di Lugano e gli agenti della Polizia Cantonale; l’autostrada è rimasta chiusa per oltre un’ora e la circolazione è regolarmente ripresa intorno alle 9.