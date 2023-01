Un arresto per droga nel Luganese

Il 24 gennaio, un 27enne cittadino albanese richiedente l’asilo soggiornante nel Mendrisiotto è stato arrestato per infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. Il fermo è stato effettuato dalla Polizia cantonale e dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) su un treno diretto a sud, in territorio di Maroggia. Durante una perquisizione personale, sono state trovate diverse decine di grammi di eroina.

Il Procuratore pubblico Zaccaria Akbas coordina l’inchiesta, che ha portato all’arresto del 27enne. L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti che disciplina la produzione, il commercio e l’utilizzo di deoga, e prevede sanzioni severe per chi ne viola le disposizioni.

Questo arresto rappresenta un’altra azione nella lotta contro il traffico di droga, un problema che colpisce non solo la Svizzera, ma anche l’intera Europa. La Polizia cantonale e l’UDSC continueranno a lavorare insieme per combattere questo flagello, per garantire la sicurezza dei cittadini e per proteggere la gioventù dalle insidie della droga.