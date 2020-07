Centralini telefonici per aziende: il successo di Asterisk

Nel business alcune attività sono essenziali per la gestione logistico-operativa dell’impresa. In questo scenario vi sono strumenti come il centralino telefonico che possono diventare dei veri alleati. È questo il caso rappresentato dal sistema Asterisk che, grazie alle sue caratteristiche, sta vivendo un periodo di grande successo. Per padroneggiare al meglio questo meccanismo è però importante poter fare affidamento su un percorso mirato di formazione.

Quando si ha un’impresa esistono una serie di attività che, se non accuratamente monitorate, possono creare disagi, rallentamenti e disorganizzazione. Una di queste è la gestione delle telefonate che, nel tempo, si è evoluta grazie all’affermarsi dei celebri centralini telefonici. In questa categoria di strumenti essenziali rientra anche il centralino raspberry asterisk, un sistema open source che si sta imponendo sul mercato.

Il successo vissuto dal centralino Asterisk riflette alla perfezione i benefici e le potenzialità che questo mezzo può fornire alle aziende che lo scelgono. Vantaggi esclusivi in termini di convenienza e produttività che gli valgono, a ragione, un posto d’onore tra i centralini destinati alle imprese. Inserire e utilizzare nel proprio ambiente lavorativo questo sistema richiede però alcune conoscenze specifiche.

Per riuscire a padroneggiarlo al meglio, avvalendosi all’atto pratico di tutte le sue caratteristiche distintive può, quindi, essere importante seguire un corso di formazione dedicato. Proprio per rispondere a questa impellente richiesta, l’azienda Magneptor ha creato un video corso mirato. Prima di approfondire questa possibilità, può essere utile fare un breve identikit del centralino telefonico.

Il centralino telefonico: cos’è e perché utilizzarlo?

L’operatività quotidiana di un’azienda si compone di molti fattori diversificati anche sulla base del settore in cui si interviene. Un elemento che però accomuna tutte le realtà è la necessità di gestire un alto quantitativo di chiamate. Il centralino telefonico nasce proprio per rispondere a questa esigenza. È, infatti, uno strumento che permette di ottimizzare al meglio la gestione dei flussi in entrata e in uscita.

Attraverso una corretta organizzazione delle chiamate si ottiene, di rimando, un notevole incremento della produttività. Questa è correlata sia alla tranquillità di sapere che tutto è gestito nel migliore dei modi, in tempi rapidi e con efficacia, sia alla limitazione delle potenziali distrazioni o interruzioni.

Scegliendo di avvalersi di un centralino telefonico, quindi, si ha la possibilità di lavorare in piena serenità senza doversi allontanare tutte le volte dalle attività in corso e senza distogliere l’attenzione dal cliente. Al tempo stesso, coloro che telefonano trovano un servizio puntuale ed efficiente, che rimanda subito a un’immagine estremamente professionale. Da ultimo, ma non meno importante, un vantaggio significativo ottenibile grazie alla scelta di impiegare un centralino all’avanguardia come Asterisk è il risparmio economico.

Come utilizzare il centralino Asterisk?

In breve, come si è visto, i benefici derivanti dai centralini telefonici sono molteplici. A questo punto viene naturale chiedersi come poter sfruttare al massimo questi importanti vantaggi. Per rispondere a questa domanda è essenziale conoscere nel dettaglio tutte le caratteristiche, le modalità e le funzioni attivabili quando si opta per un centralino Asterisk. Ecco perché – dopo aver scelto questo sistema – è importante acquistare anche un video-corso dedicato.

Un esempio interessante è il format proposto da Magneptor, piattaforma digitale per la formazione online. Con questa soluzione si ottengono 12 lezioni per una durata complessiva di 2 ore e 30 minuti. Ogni video è strutturato per essere consultato separatamente secondo i propri tempi. La particolarità è che l’accesso ai materiali è valido per un anno dall’acquisto; si ha, perciò, la certezza di poter sempre tornare alla consultazione quando se ne ha la necessità.

Per rendere la formazione ancora più efficace, in abbinamento al corso viene offerta la possibilità di una consulenza individuale online da 30 minuti così da poter usufruire di un confronto diretto con il docente. In conclusione vi è infine l’opportunità di accedere a un gruppo riservato nel quale poter interagire e dialogare con gli altri corsisti.