Tutto il programma del cinema all’aperto di Gallarate

LO SCHERMO & LA LUNA 2020

XXVII RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA

GALLARATE – Palazzo Broletto – Via Cavour, 15

Luglio ore 21.30 – Agosto 21.15

_________________________________________________________________________________

Martedì 14/7 ODIO L’ESTATE di Massimo Venier, con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Giovedì 16/7 PARASITE di Bong Joon-ho, con H. Jang, K. Song, J. Won Han.

Martedì 21/7 IL MISTERO DI HENRI PICK di Rémi Bezançon, con F. Luchini, C. Cottin, A. Isaaz.

Giovedì 23/7 UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK di Woody Allen, con T. Chalamet, E. Fanning, S. Gomez.

Martedì 28/7 MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani, con A. Gassmann, I. Ragonese, R. De Palma.

Giovedì 30/7 JUDY di Rupert Goold, con R. Zellweger, F. Wittrock, R. Sewell.

Martedì 4/8 SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach, con K. Hitchen, D. Honeywood, R. Stone.

Giovedì 6/8 THE FAREWELL – Una bugia buona di Lulu Wang, con Awkwafina, S. Zhao, X Mayo.

Martedì 11/8 LA BELLE ÉPOQUE di Nicolas Bedos, con D. Auteuil, G. Canet, D. Tillier.

Giovedì 13/8 SULLE ALI DELL’AVVENTURA di Nicolas Vanier, con J.-P. Rouve, M. Doutey, L. Vazquez.