Martedì 14 luglio “Odio l’estate” apre il calendario del cinema all’aperto a Gallarate

Il Coronavirus non ferma il cinema all’aperto, proposto ormai da più di 25 anni dall’Ammi- nistrazione comunale – Assessorato alla Cultura di Gallarate in collaborazione con il Cinema delle Arti.

Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, nella splendida cornice di Palazzo Broletto si terrà infatti, a partire da martedì 14 luglio, la XXVII rassegna cinematografica “Lo Schermo & la Luna”. Sarà una pellicola brillante, con Aldo, Giovanni e Giacomo ad inaugurarla con Odio l’estate di Massimo Venier.

Giovedì 16 sarà la volta di un grande successo recente: Parasite di Bong Joon-ho premiato con 3 Oscar, un David di Donatello e un riconoscimento al Festival di Cannes.

Non possono mancare l’ultimo film di Woody Allen, l’interpretazione di Alessandro Gassman e Isabella Ragonese, l’ultima impresa di Ken Loach e La belle Époque di Nicolas Bedos.

Una rassegna quindi che permette allo spettatore di tenersi aggiornato sulle ultime produzioni cinematografiche e di trascorrere delle serate in piacevoli aggregazioni.

Per favorire la partecipazione il costo del biglietto unico è mantenuto in € 5. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al Cinema delle Arti.

I successivi appuntamenti del cinema all’aperto a Gallarate

Giovedì 16/7 PARASITE di Bong Joon-ho, con H. Jang, K. Song, J. Won Han.

Martedì 21/7 IL MISTERO DI HENRI PICK di Rémi Bezançon, con F. Luchini, C. Cottin, A. Isaaz.

Giovedì 23/7 UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK di Woody Allen, con T. Chalamet, E. Fanning, S. Gomez.

Martedì 28/7 MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani, con A. Gassmann, I. Ragonese, R. De Palma.

Giovedì 30/7 JUDY di Rupert Goold, con R. Zellweger, F. Wittrock, R. Sewell.

Martedì 4/8 SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach, con K. Hitchen, D. Honeywood, R. Stone.

Giovedì 6/8 THE FAREWELL – Una bugia buona di Lulu Wang, con Awkwafina, S. Zhao, X Mayo.

Martedì 11/8 LA BELLE ÉPOQUE di Nicolas Bedos, con D. Auteuil, G. Canet, D. Tillier.

Giovedì 13/8 SULLE ALI DELL’AVVENTURA di Nicolas Vanier, con J.-P. Rouve, M. Doutey, L. Vazquez.