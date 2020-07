“Comportamento inaccettabile”: l’assessore Gallera condanna il chirurgo omofobo

«È inaccettabile è intollerabile che in un nostro ospedale possano avvenire atteggiamenti discriminatori di qualsiasi natura e in particolare nei confronti degli orientamenti affettivi. Esprimo la mia netta censura per quanto accaduto».

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, interviene così sulla vicenda che nelle scorse settimane ha coinvolto l’ospedale di Cittiglio. «Pertanto, condivido e sostengo – prosegue l Gallera – i due provvedimenti disciplinari adottati Dall’asst SETTE LAGHI per il medico nei confronti del quale sono state sollevate accuse di avesti tipo. Mi auguro inoltre che il professionista decida di chiedere scusa per il suo comportamento inqualificabile».

Ieri si è svolta l’udienza davanti al giudice del lavoro per la discussione del ricorso ex art 700 cpc .