Il Covid non ferma il cinema sommese

A Somma Lombardo torna il cinema all’aperto: quattro film sotto le stelle, gratis, per tornare a rimpossessarsi della città.

Il Castello Visconti di San Vito sarà il palcoscenico centrale, ma non sarà l’unico: saranno coinvolte anche le frazioni di Coarezza e Mezzana. La rassegna è stata organizzata dall’Assessorato alla cultura guidato da Raffaella Norcini, in collaborazione con la pro loco, la pro loco di Coarezza e la fondazione Visconti di San Vito.

I film in programma

Tutti gli appuntamenti saranno martedì alle 21:15. L’ingresso sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria al numero 0331 989160.

Si parte il 14 luglio al cortile d’onore del Castello con Il Gabbiano di Michael Mayer: una rivisitazione in chiave moderna del celebre dramma di Anton Čechov ambientato nel New England.

Il secondo appuntamento è per martedì 21 luglio, sempre al Castello, con Peng e i due anatroccoli di Chris Jenkins: un film di animazione sino-americano con le voci di Jim Gaffigan e Zendaya, figura di punta della nuova generazione Disney.

Martedì 28 luglio il cinema si sposta a Coarezza, in piazza San Sebastiano, con In viaggio con Evie: Rupert Grint – il Ron Weasley della saga di Harry Potter – è un teenager complessato che vede cambiare la sua vita dopo aver conosciuto un’attrice di teatro fuori dagli schemi.

L’ultimo film è il 4 agosto a Mezzana, in piazza Santo Stefano. Sarà proiettato The Statement – La sentenza. Michael Caine e Tilda Swinton sono i protagonisti di una storia ambientata nell’immediato dopoguerra, quando un giudice e un colonnello riaprono il caso di Pierre Brossard, ex membro della polizia del governo di Vichy accusato di aver ucciso sette ebrei nel 1944.