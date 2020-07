Dal comune un contributo per il pagamento degli affitti

Un aiuto ai nuclei famigliari in difficoltà per l’emergenza Covid. Lo ha annunciato l’assessora alle politiche sociali e per la famiglia di Cassano Magnago Elena Lualdi: fino al 31 luglio sarà possibile chiedere un contributo per il pagamento degli affitti da un minimo di due a un massimo di quattro mensilità, e per un importo non superiore a €1,500 ad alloggio.

Le modalità per fare richiesta

Per chiedere il contributo, i nuclei famigliari dovranno avere i seguenti requisiti:

– Cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea o in possesso di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno in corso di validità;

– Residenza da almeno un anno nell’alloggio oggetto del contributo alla data del 30 marzo 2020;

– Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;

– Non essere proprietari di alloggio adeguato in regione Lombardia;

– Avere un ISEE ordinario o corrente non superiore a €26 mila;

– In situazione di disagio economico o in condizione di particolare vulnerabilità.

Sono esclusi i nuclei che risiedono in alloggi SAP, ovvero nelle case popolari. Nell’assegnazione del contributo sarà data precedenza ai nuclei famigliari in cui è verificata una situazione di necessità dal mese di marzo 2020 collegata alla crisi dell’emergenza sanitaria, ad esempio a causa della perdita del lavoro, della riduzione dell’orario di lavoro e del reddito del nucleo se proveniente da lavoro dipendente (almeno del 40%), del mancato rinnovo di un contratto a termine, della cessazione di un’attività libero-professionale, o di una malattia grave o del decesso di un componente del nucleo famigliare.

Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti.

Come presentare domanda

Le domande dovranno essere presentate fino al 31 luglio 2020 alle ore 13, preferibilmente tramite invio per mail o PEC.