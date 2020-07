Entro fine anno entreranno in servizio gli “infermieri di comunità”

Saranno 144 gli infermieri di comunità che lavoreranno sul territorio varesino. La delibera regionale ne ha previsti 74 per l’asse Sette Laghi e 70 per la Valle Olona.

La figura avrà funzioni di assistenza a domicilio per attività di tipo sanitario. Il numero è stato definito in base al numero dei pazienti cronici in provincia.

Come verrà organizzato il servizio non è ancora stata definito. Sono in corso riunioni tecniche che coinvolgono gli ordini professionali per definire nel dettaglio ruoli e compiti dell’infermiere di comunità: « Che avrà attribuzioni tarate anche sul territorio – spiega il presidente dell’Ordine professionale Aurelio Filippini – Il Varesotto presenta situazioni geografiche diverse per cui anche l’infermiere potrà avere incarichi studiati per la popolazione di riferimento».

Occorrerà attendere ancora qualche settimana per veder specificata nel dettaglio l’istituzione di questa nuova figura che dipenderà dalle azienda ospedaliere. Entro fine anno, però, dovrebbero entrare in funzione, dopo aver effettuato il bando di concorso.

Dove reperire queste figure infermieristiche è difficile da dire: « Da anni diciamo che mancano infermieri – spiega ancora Filippini – l’emergenza nelle RSA recente ha mostrato proprio i limiti di questa categoria. Come ordini professionali abbiamo chiesto al Ministero di aumentare i posti di ammissione nelle università. Ma per seguire gli studenti occorrerebbero più infermieri docenti e, quindi, in questo momento siamo in difficoltà. Una cosa è certa, dopo anni di richieste e sollecitazioni è arrivato il momento di soluzioni vere e reali».

Intanto, l’Università dell’Insubria ha definito i posti per le immatricolazioni del corso di Scienze Infermieristiche: sono ancora 74 a Varese e 75 a Como, come lo scorso anno.