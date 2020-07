Gavirate, con le piante di marijuana davanti alla caserma dei carabinieri

Forse avrà creduto di passare inosservato vista la vicinanza del cimitero, a Gavirate, con la caserma dei carabinieri: stessa via – Rimembranze – e pochi metri l’una dall’altro: normale vedere qualcuno con delle piante che si dirige lungo il viale alberato, a volte in auto

Ma non ha fatto i conti coi militari che notano le piante, lo fermano, e lo denunciano.

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Gavirate hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 30enne operaio del luogo, già noto alle forze dell’ordine, poiché resosi responsabile del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti (immagine di repertorio) e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I militari hanno proceduto al controllo del soggetto mentre si trovava a piedi nei pressi della caserma in possesso di due piantine di marijuana.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, lo stesso è stato trovato in possesso di 4 coltelli artigianali di varie dimensioni, dei quali non era in grado di giustificarne il porto.