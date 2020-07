Gigi Cifarelli, Sugarpie & The Candymen: il terzo appuntamento di JazzAltro

Farà tappa due volte in pochi giorni a Gallarate la rassegna JazzAltro, manifestazione che dal 2010 propone lungo l’asse della Strada del Sempione e del fiume Olona, in provincia di Varese, una serie di appuntamenti legati alle musiche del mondo (dal jazz allo swing, dal blues al folk, ma non solo).

Dopo i live dei Fanfara Station e del trio Falzone-Duevi-Da Silveira, giovedì 16 luglio, nello spazio antistante al Museo Maga, si esibiranno i Sugarpie & The Candymen, formazione che dal 2008 mescola magistralmente lo swing, il gipsy-jazz, il soul, il blues e il pop. Il gruppo piacentino ha all’attivo centinaia di concerti nei principali jazz club in Italia e in Europa, partecipazioni a festival prestigiosi (tra cui Ascona Jazz, dove nel 2011 si è aggiudicato il premio del pubblico, New Orleans Jazz Festival e Umbria Jazz) e collaborazioni illustri, a cominciare da quella con Renzo Arbore. Raffinato e scoppiettante, il sound dei Sugarpie & The Candymen è caratterizzato da atmosfere retrò, ritmi swing e armonie vocali. Oltre a composizioni originali, l’ampio repertorio della band spazia dai classici del jazz ai riarrangiamenti di brani del pop e del rock (dai The Beatles ai Queen, da Beyoncè ai Led Zeppelin).

Due giorni dopo sarà la volta del chitarrista Gigi Cifarelli e il suo repertorio con un repertorio a base di grandi classici del jazz e del blues e di composizioni originali, con incursioni nel pop internazionale e nella tradizione musicale italiana. Cifarelli sarà accompagnato da Yazan Greselin (organo hammond e tastiere) e Matteo Frigierio alla tastiera.

IL CALENDARIO

Giovedì 16 luglio 2020 (ore 21): Sugarpie & The Candymen, in collaborazione con l’Associazione Amici del MA*GA

(Sold out)

Sabato 18 luglio 2020 ore 21: Gigi Ciffareli & Friends (ultimi posti disponibili)

L’ingresso ai concerti è gratuito.

Sono 180 posti disponibili, è gradita prenotazioni fino a esaurimento posti; è possibile prenotare dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 16 alle 18.00 al numero 0331 706011.

Il numero dei partecipanti è limitato e i posti a sedere sono nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla normativa anti Covid-19.