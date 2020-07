In volo sul Parco del Rugareto

Il Parco del Rugareto è una grande area verde protetta che da pochi mesi è entrata a far parte della grande Area Verde Insubria Olona, guidata dal Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. In queste immagini, riprese con il drone, è possibile godere della suggestione di un posto ricco di sentieri e luoghi da visitare.

Il parco del Bosco del Rugareto è un’area protetta di interesse sovracomunale che si sviluppa ad est della valle dell’Olona fino ad arrivare alla pineta di Tradate. Ha una superficie di circa 1400 ettari e si estende sul territorio dei Comuni di Cislago, Marnate, Gorla Minore in Provincia di Varese e Rescaldina in Provincia di Milano. La flora, caratteristica delle zone in prossimità dei pianalti lombardi, è composta in prevalenza da robinia, pino silvestre, farnia, carpino, castagno e betulla. La fauna è costituita principalmente da scoiattoli, picchi, le civette ed il gufo. Tra i boschi del parco scorrono tre torrenti: il Fontanile di Tradate, il Gradeluso (o Bozzentino) ed il Bozzente. Quest’ultimo è l’unico ad avere una portata propria costante anche in periodi di scarse precipitazioni.