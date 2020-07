Mare e cavalli: voglia di libertà

Succede che l’estate arrivi portando con sé una gran voglia di libertà. Succede così per gli adulti e anche per i bambini cui piacciono le storie che raccontano di mare e di cavalli proprio per gli orizzonti, la potenza e quella spinta che questi protagonisti sanno esprimere. Ecco allora le proposte per questa settimana d’estate.

Le parole nel vento

Da quando sono libraia alla Libreria Millestorie ho notato che i ragazzi amano le storie che parlano di cavalli.

Leggere ti fa sentire liberi, proprio come una bella cavalcata in mezzo alla natura.

Per questo motivo questa settimana ho scelto “Le parole nel vento” di Christian Antonini.

Siamo negli Stati Uniti nel 1035. Lucy May è una quindicenne fiera del suo sangue misto che ama leggere e cavalcare libera con la sua puledra Brezza di luna.

Un giorno incontra in una fattoria abbandonata un ragazzo ferito.

Da qui comincia un’avventura con una bellissima protagonista, che combatte per le sue idee e corre sempre avanti verso il futuro.

Le parole nel vento

di Christian Antonini

Giunti editore – € 14

Tutti i sogni portano al mare

Per i più piccoli ho amato e scelto la storia di Nove, un bambino che sogna di arrivare al mare e aprire un chiosco di bibite ghiacciate insieme al suo amico Kosmos, un vagabondo.

Il mare però è lontano e ci vogliono tanti, tantissimi soldi.

La regina di Caracas è disposta ad aiutarli in cambio della cosa più preziosa di Nove.

Ma cos’è esattamente la cosa più preziosa che possiede il protagonista?

Una storia poetica che racconta la fuga di due ragazzi verso il sogno di una vita migliore.