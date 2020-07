I migliori prestiti personali di luglio 2020 – La classifica di Danilo Arbinotti

Sei interessato a conoscere i migliori prestiti personali di Luglio 2020 e valutare quello più opportuno alle tue esigenze? Sempre più italiani ricorrono a questa soluzione per sostenere delle spese familiari o appunto personali, che altrimenti non riuscirebbero a coprire.

Ottenere la liquidità al giorno d’oggi non è semplice, a meno che tu non goda di un ottimo sistema creditizio e soprattutto qualora tu abbia delle garanzie sufficienti per le banche e gli istituti di credito, che sicuramente vorranno essere tutelati. Ma ti sei chiesto come scegliere un buon finanziamento personale?

Proprio per questo, abbiamo chiesto a Danilo Arbinotti di prestitiperte.com di stilare una classifica dei migliori prestiti personali disponibili a Luglio 2020.

Lista dei migliori prestiti personali di luglio 2020

In base a quello che abbiamo reperito online, abbiamo vorremmo mostrarti la lista dei migliori prestiti personali risalenti al mese di luglio 2020. Per poter ottenere tali risultati, abbiamo simulato una durata contrattuale pari a 48 mesi, impiegato 40enne di Milano, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il TAEG qualora non lo conoscessi, si tratti uno di indicatori di costo più importanti da valutare durante un finanziamento. Quest’ultimo sta per “tasso annuo effettivo annuale globale”, come preannuncia la parola, facciamo riferimento alla spesa complessiva da sostenere per far fronte al prestito richiesto.

Oltre ai finanziamenti più convenienti di luglio 2020 in tabella, sicuramente ce ne saranno tanti altre e costantemente aggiornati. Quindi ti suggeriamo di tenerli sotto osservazione, in modo tale che tu possa individuare quello più consono a te.

Cos’è un prestito personale e come funziona?

Dopo aver visto i migliori finanziamenti personali di luglio 2020, vorremmo spiegarti cos’è un prestito personale e in che cosa si differenzia dagli altri finanziamenti. Con questa tipologia di contratto, richiederai un sussidio economico senza comunicare la destinazione della somma di denaro.

Al momento della richiesta e della ricezione del denaro, non ci sarà motivo per la quale dovrai dichiarare il suo impiego, al contrario di ciò che avviene con quelli finalizzati. I prestiti personali potrai sfruttarli per qualsiasi cosa di cui tu abbia bisogno:

Acquisto di un’automobile nuova o usata;

Comperare uno scooter;

Acquistare oggetti per poter arredare casa o elettrodomestici per il tuo appartamento;

Investire sulla propria formazione o gli studi;

Per pianificare e sostenere le spese di un viaggio;

Cure estetiche (come ad esempio un intervento inerente alla chirurgia plastica);

Ristrutturare il proprio immobile.

Questi sono solamente una parte di esempi sostenibili con i prestiti personali. Tale tipologia ti consentirà di poter usufruire della somma di denaro a tuo piacimento.

Prima di sottoscrivere il contratto perché non vedi l’ora di poter ricevere l’accredito, non dimenticare di osservare minuziosamente il TAEG, con la quale identificherai il costo finale, eventuali spese extra ed oneri aggiuntivi ed infine ma non per importanza, gli interessi fissi o variabili.

Un elemento che spesso non viene preso in considerazione in un finanziamento personale, è la polizza assicurativa. In alcuni casi l’ente creditizio ti obbligherà a sottoscriverla, quest’ultima potrà essere:

Il rischio di impiego : tutelerà te e la banca, qualora da debitore dovessi perdere il lavoro.

: tutelerà te e la banca, qualora da debitore dovessi perdere il lavoro. Rischio sulla vita: per i pensionati o individui aventi una determinata età, la cui finalità è quella di preservare il debito contro l’eventuale morte del richiedente del finanziamento personale.

Hai dato un’occhiata a tutti i migliori prestiti personali di luglio 2020? Commenta l’articolo qualora volessi qualche suggerimento, siamo pronti ad aiutarti e a rispondere ad ogni tua domanda.