È morto Luciano Angelini ex sindaco di Induno Olona

È morto Luciano Angelini, sindaco di Induno Olona dal 1990 al 1995, e successivamente di nuovo candidato sindaco nel 1995 e nel 2014, più volte membro del consiglio comunale, oltre che componente del consiglio di amministrazione di Asfarm (Azienda speciale per la farmacia e i servizi sociosanitari).

Il sindaco Marco Cavallin ha pubblicato un post di cordoglio sulla sua pagina Facebook

Angelini ci ha lasciato questa mattina per le complicanze di una malattia di cui da tempo soffriva, desidero qui rivolgere alla sua famiglia sincere condoglianze a nome dell’intera cittadinanza indunese. Il suo mandato, all’alba degli anni ’90, ha innovato il panorama politico indunese, in un momento di profonda crisi di sistema nazionale (sono gli anni di Tangentopoli), instradando alla gestione della “Cosa pubblica” comunale un’intera generazione di giovani amministratori che si sono fatti valere anche nei decenni successivi. Sotto quella consiliatura prese tra l’altro la sua forma attuale A.S.Far.M, azienda municipale per i servizi sociosanitari, e si possono ricordare – tra gli atti amministrativi più importanti della Giunta Angelini – l’acquisizione al patrimonio comunale di Villa Pirelli, grazie alla donazione della Famiglia proprietaria e i primi lungimiranti studi sulla sistemazione del Comparto 8, che non troveranno seguito nelle realizzazione delle Amministrazioni immediatamente successive. Come consigliere di minoranza, tra 2004 e 2009, va certamente ricordato il significativo contributo dato da Angelini alla redazione dello Statuto Comunale, insieme al vicesindaco dell’epoca Aldo Longo. Induno saluta un ex Sindaco onesto e un Amministratore appassionato e puntiglioso, profondamente affezionato al Bene comune, al di là delle divergenti posizioni che ha espresso rispetto alle Amministrazioni in carica, che tuttavia contraddistinguono e impreziosiscono qualsiasi scena di vita politica che si voglia dire compiutamente democratica.