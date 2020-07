Piscina: ecco i modelli di coperture più richiesti sul mercato

Una piscina è estremamente bella da vivere, ma va anche curata correttamente. Avere una copertura, bassa o alta che sia, significa proteggerla dalle intemperie ma, in alcuni casi, anche crearsi uno spazio al chiuso da poter sfruttare anche durante il periodo invernale. A seconda della grandezza della piscina, dell’ampiezza degli spazi e dello stile desiderato, vi sono soluzioni che vanno dal minimal alla vera e propria area relax. Basta dare un’occhiata a queste coperture per le piscine proposte da Abritaly, eccellenza del settore che opera sul territorio nazionale ed estero, per capire quanto sia ampia la scelta. Sono infatti sempre di più le persone che decidono di acquistare questo accessorio per garantire una perfetta manutenzione della piscina anche in caso di inutilizzo, potendo contare su un’ampia gamma di prodotti di prima qualità, progettati e realizzati appositamente per rispondere ad ogni esigenza.

Coperture minimal

Sono coperture atte semplicemente a preservare l’acqua della piscina dai fenomeni atmosferici: oltre a fogliame, rami e acqua piovana, infatti, persino i raggi UV possono danneggiarla, facendo proliferare alghe e altri organismi. Le coperture più semplici si chiudono come una tapparella orizzontale, in maniera altrettanto automatizzata ed efficiente: le tapparelle con panchina consentono persino di sedersi o sdraiarsi perché il profilo segue esattamente quello della piscina; i materiali e i colori sono personalizzabili.

Per chi desideri qualcosa di ancora più discreto, invece, è possibile optare per coperture completamente piatte che si limitano a coprire la superficie con pannelli modulari trasparenti, in pieno accordo con la natura circostante: amovibile o motorizzata, tale copertura fa il suo dovere rispettando l’estetica della piscina e senza essere eccessivamente visibile. Le coperture telescopiche sono similari a quelle piatte ma senza moduli o binari: il risultato è, ancora una volta, un prodotto discreto e trasparente con il minimo ingombro.

Il modello coverseal è invece costituito da un telo, solitamente in PVC, che non lascia intravedere il colore dell’acqua e risulta coprente al 100%: anche in questo caso la chiusura può essere sia automatica che manuale, o persino semiautomatica, con la possibilità di scegliere la varietà cromatica che meglio si adatti all’ambiente circostante.

Coperture Basic e Comfort

Si tratta di coperture a metà strada tra quelle piatte e quelle spaziose. La piscina viene coperta secondo pannelli modulari scorrevoli e amovibili, oppure sollevabili lateralmente (denominati “fuori terra“) ma fornendo più spazio, tanto che è persino possibile nuotarvi sotto mentre sono chiusi. Si può anche accedere tramite una porta frontale e avere la sicurezza di un risultato perfettamente pratico ma anche di estetica gradevole.

Più i pannelli si sviluppano in altezza, più l’esperienza del nuoto sotto la copertura diventa piacevole e sicura: non vi è, infatti, alcuna possibilità che bambini o animali possano cadere in piscina accidentalmente.

Coperture Relax

Infine, chi dispone di spazi adeguati, spesso sceglie di ricreare un vero e proprio ambiente coperto, una sorta di gazebo chiuso dove eleganza e praticità diventano tutt’uno. Per rendere la costruzione ancora più di tendenza, e al contempo perché sia in linea con la natura circostante, queste strutture sfruttano il legno, naturale o lamellare (ovvero essiccato e trattato per risultare ancora più resistente) in sinergia con altri materiali molto elastici e meccanicamente durevoli come l’alluminio e l’acciaio. I pannelli in vetro temperato consentono di godere della vista del giardino o dello spazio verde e porte e finestre possono essere realizzate con apertura classica, motorizzata o a soffietto a seconda dei gusti e delle necessità.

A prescindere dal tipo di copertura che verrà scelta, la piscina sarà preservata dagli agenti esterni risultando più longeva sotto tutti i punti di vista. Fenomeni atmosferici, foglie e rami non inquineranno la superficie dell’acqua garantendo una manutenzione facile e mai più difficoltosa di quella ordinaria.