Ragazzini in trasferta da Milano rubano l’orologio a un sedicenne

È stato decisamente un weekend litigioso quello che si è concluso a Busto Arsizio. Il Commissariato è dovuto più volte inviare i propri uomini per sedare risse in famiglia, condominiali, tra clienti e avventori di esercizi commerciali. Piccole baruffe senza conseguenze serie per le persone coinvolte ma che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Nella notte tra venerdì e sabato, un sedicenne, che aveva passato la serata con amici nel centro cittadino, veniva derubato dell’orologio, da parte di un coetaneo e dei suoi amici provenienti dalla provincia di Milano. Gli agenti hanno subito rintracciato l’autore del furto e hanno potuto riconsegnare l’orologio al legittimo proprietario e hanno affidato i minori ai genitori, chiamati dagli Agenti in piena notte a recuperare i propri figli. Il ragazzo autore del reato è stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Milano, per il reato di rapina avendo agito con minacce e forte dell’ausilio degli amici che lo accompagnavano.

Sul fronte delle attività di controllo rivolta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, negli ultimi giorni un uomo di 42 anni di Mercallo è stato sorpreso nei pressi della Stazione ferroviaria con addosso oltre 18 grammi di hashish e quasi 6 grammi di cocaina; il giorno seguente un giovane di 20 anni residente in Busto Arsizio, è stato controllato in questa piazza Vittorio Emanuele e trovato in possesso di oltre 4 grammi di hashish già suddivisi in otto dosi destinate allo spaccio. Denunciati entrambi alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Nel pomeriggio di ieri è stato segnalato un giovane che si aggirava con fare sospetto vicino ai magazzini delle Ferrovie dello Stato. Un controllo più approfondito ha permesso di trovare e sottoporre a sequestro un coltello multiuso di 15 cm con punta acuminata. L’uomo quarantacinquenne di Oleggio è stato indagato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Anche lui dovrà rispondere al magistrato per il reato contestato.

Infine nella serata di ieri sono stati effettuati controlli mirati in città unitamente a pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia che hanno portato all’identificazione complessiva di 56 persone.