Ruba 70 euro di merce al supermercato a Gallarate, denunciato 50enne

Per avere rubato circa 70 euro di merce in uno dei supermercati di viale Milano a Gallarate un 50enne cinese titolare di permesso di soggiorno a tempo indeterminato è finito nei guai con la questura di Gallarate.

I fatti sono avvenuti nella mattina del 22 luglio: alle 10.20 circa, durante il normale servizio di controllo del territorio, una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate è intervenuta al supermercato “Carrefour” di viale Milano, per tentativo di furto. Sul posto gli Agenti hanno preso in consegna il soggetto responsabile dei fatti, un cinquantenne cinese, residente a Legnano ma privo di qualsiasi documento identificativo.

I fatti sono stati raccontati agli agenti dall’addetta alla sicurezza del negozio, la quale ha riferito che durante il suo turno lavorativo, mentre si trovava nei pressi dell’uscita senza acquisti del supermercato, ha notato l’uomo che aveva già oltrepassato la barriera antitaccheggio con una borsa per la spesa che sembrava nascondesse qualcosa. Alla richiesta di mostrare il contenuto della propria borsa, lo stesso ha cercato di allontanarsi velocemente verso la porta d’ingresso del supermercato, dove però erano già presenti due operatori dell’antitaccheggio, che hanno vanificato il suo tentativo di fuga.

Nel locale adibito al controllo dei fermati, il soggetto ha consegnato alcuni generi alimentari che aveva occultato nella borsa e nei propri indumenti, senza averli pagati. A questo punto gli addetti alla sicurezza hanno richiesto l’intervento della pattuglia. Gli Agenti, ascoltati i fatti ed insospettiti dall’atteggiamento del fermato, lo hanno sottoposto di nuovo a perquisizione, per scoprire che aveva ancora altri generi alimentari nascosti addosso.

La merce rubata, del valore complessivo di quasi 70 euro, è stata riconsegnata alla responsabile del supermercato e l’autore dei fatti è stato accompagnato presso il Commissariato di Gallarate, dove è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici per la sua identificazione. Il cittadino cinese, risultato titolare di permesso di soggiorno a tempo indeterminato rilasciatogli dalla Questura di Milano, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato in danno del supermercato.