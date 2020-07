Saronno, nove arresti per droga

È in corso, dalle prime luci dell’alba una maxi operazione dei carabinieri di Saronno che stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di nove persone, ritenute responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti, anche verso i giovanissimi, per i quali uno degli arrestati era un volto noto, perché inserito nel mondo della musica rap ed attivo sui social.

I dettagli saranno comunicati in una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio (nella foto un elicottero dei carabinieri che sorvola la zona).

Gli arresti sono scattati alle prime luci dell’alba nella zona di Uboldo. Per l’operazione è stato disposto un imponente dispositivo con diverse auto di servizio e decine di uomini, oltre alle unità cinofile e un elicottero.

Le indagini sono in corso dal 2019 e hanno portato al sequestro di ingenti quantitativi di droga: cocaina, marijuana e hascisc. I componenti del gruppo, fra cui anche un soggetto di 36 anni che gravita nel mondo del rap e dell’hip hop sono sostanzialmente accusati di essere degli intermediari degli acquisti di stupefacente che servivano per le piazze di Varesotto e Alto Milanese.