Schiacciata dal cancello dell’oratorio di Ferno, soccorsa una donna di 40 anni

Soccorsi in azione a Ferno, in via Fiume dove, secondo le prime informazioni, una donna è rimasta schiacciata da un cancello dell’oratorio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di giovedì 16 luglio.

Sul posto stanno intervenendo gli operatori sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza della croce rossa di Busto Arsizio, l’automedica e l’elisoccorso di Milano, e i vigili del fuoco.

Si tratterebbe di una 40enne, ha subito un colpo alla testa e al torace. All’arrivo dei soccorsi era cosciente ma sotto choc.