Il team previsionale che ha predetto il rischio ”grandine” sul Varesotto

Nelle scorse ore, il territorio bresciano è stato interessato da una notevole fase di maltempo, generatasi da un calo di pressione atmosferica, che ha apportato non pochi disagi. Il rischio ”avversità” era stato annunciato da giorni via edizione social-tv dal team Meteo Saetta, gestito da Fabio Marucci e Carlo Falzarano, due giovani beneventani che continuano a macinare visualizzazioni in tutta Italia.

La loro attività, seppur a livello amatoriale, è ben spinta su tutto il territorio nazionale, compreso il Varesotto dove il seguito è molto sostanzioso. Il loro scopo è quello di studiare attraverso gli indici temporaleschi, questa tipologia di fenomeni ormai fortemente estremizzati, e capirne l’esatta traiettoria della fenomenologia temporalesca su una determinata area potenzialmente a rischio.

I temporali di ieri sono stati generati da una ”triplo convergenza’‘ dei venti, ovvero Scirocco da Sud-Est (vento caldo), che non ha fatto altro che accumulare energia nella libera atmosfera, facendo da miccia, e scontrandosi con aria più fresca da Nord Est (Bora) e da Nord.

Insomma, uno scontro di masse d’aria differenti, che ha determinato l’innesco elevato per l’esplosione di grandinate di medio/grossa taglia, e forti raffiche di vento lineari (in gergo downburst), che hanno flagellato il territorio. Quanto capitato, mette in risalto ormai da diversi anni a questa parte, il nostro clima prettamente estremo, ed è solo l’inizio.

La fenomenologia diverrà sempre più estrema, aumentando il rischio di assistere a nuovi scenari potenzialmente pericolosi, che hanno sconvolto negativamente questo weekend.