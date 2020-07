Temporali e vento, emanate tre allerte meteo sul Varesotto

Sono ben tre le allerte meteo fatte scattare dalla protezione civile regionale sulla zona dei laghi e prealpi varesine. La prima è un’allerta gialla (la meno grave in ordine di criticità) in vigore dalle 15 di oggi, venerdì 10 luglio, per temporali forti. Le altre due, anch’esse gialle, scattano dalle 18 per vento forte e rischio idrogeologico.

A preoccupare sono le previsioni meteo che hanno previsto “un flusso in quota tendente a disporsi da Sudovest, associato ad una saccatura di origine Nordatlantica, che tra oggi 10/07 e domani 11/07, porterà condizioni di marcata instabilità sulla regione”.

In concomitanza è prevista anche una intensificazione dell’intensità del vento. In particolare, dal pomeriggio di domani 11/07, venti tendenti ad intensificarsi a partire dai settori di montagna: da Est nei bassi strati, dai quadranti settentrionali a quote più elevate (velocità medie orarie comprese: in pianura tra 15-35 km/h, in montagna tra 700-1500 metri circa tra 20-50 km/h, velocità superiori a quote più elevate; raffiche fino a 35-65 km/h). Ventilazione in attenuazione nella giornata di domenica 12/07.

Le previsioni: