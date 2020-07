Sole e qualche possibile temporale nel fine settimana

È in arrivo dal Nord Europa un vortice depressionario che sospinge questa sera un fronte freddo verso le Alpi, provocando alcuni temporali che si estenderanno domani anche alla pianura quando la perturbazione attraverserà il Nord Italia, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino. Da domenica il ritorno dell’anticiclone atlantico verso le Alpi porterà nuovamente bel tempo estivo, stabile e caldo non eccessivo.

Venerdì sarà soleggiato e caldo più afoso con foschia. Nel pomeriggio sviluppo di nubi torreggianti sui rilievi con alcuni rovesci e temporali che potrebbero interessare anche la pianura pedemontana in serata e nella notte.

Sabato in parte soleggiato con qualche pioggia o temporale al mattino su Alpi e Prealpi, in spostamento verso la pianura dal pomeriggio e in serata, mentre sui rilievi si apriranno schiarite azzurre con ventilazione da Nord.

Domenica soleggiato, nuvole irregolari di primo mattino, caldo gradevole. Nel pomeriggio nuvole cumuliformi lungo i rilievi ma asciutto. Ventilato da Est sulla bassa padana.