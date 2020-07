Troppe persone: chiude la “Spiaggia del prete” a Comabbio

Dopo una settimana chiude di nuovo la “Spiaggia del prete” sul Lago di Monate a Comabbio. Lo ha deciso il parroco Enrico Carulli sabato 11 luglio, dopo aver notato alcuni problemi riguardo il rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento anti-Covid.

L’ingresso al parco Mariano, noto anche come “Spiaggia del prete”, è vigilato da alcuni volontari, soprattutto nei fine settimana, quando l’afflusso di bagnanti è molto intenso. «Negli ultimi giorni però – racconta il parroco – sono andato a controllare la situazione, e mi sono reso conto che molte persone non rispettavano i protocolli di sicurezza. Per questo ho deciso di chiudere momentaneamente la spiaggia».

A causa dell’emergenza Coronavirus, la “Spiaggia del prete” era diventata uno dei pochi accessi al Lago di Monate aperti anche agli abitanti dei comuni che non si trovano lungo le sue sponde, soprattutto a causa della non assegnazione dell’ultima spiaggia e dell’ordinanza che vieta l’accesso alla spiaggia comunale di Osmate ai non residenti.

«Martedì mattina – spiega don Enrico – arriverà un tecnico per certificare il numero massimo di persone che la spiaggia può ospitare contemporaneamente. Se tutto andrà bene, forse già da domenica prossima riusciremo a riaprire la spiaggia con un numero di persone corretto e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza».