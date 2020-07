Riapre la “Spiaggia del prete” a Comabbio

La “Spiaggia del prete” a Comabbio ritorna a ospitare i bagnanti. Con l’inaugurazione di domenica 5 luglio ha riaperto una delle mete più frequentate del Lago di Monate, ma sempre nel rispetto delle norme di distanziamento imposte dalle autorità per ridurre la diffusione del Coronavirus.

Il parco è aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 19:00. Non ci sono limitazioni riguardo il comune di residenza e non serve prenotare. Gli ingressi restano comunque contingentati ed è obbligatorio indossare la mascherina, evitare gli assembramenti e in generale rispettare le norme di distanziamento.

Domenica pomeriggio erano quattro i volontari col compito di gestire gli ingressi al parco. «Controlliamo – spiegano i volontari – che nella spiaggia non entrino troppe persone. Al momento però sembra che i bagnanti siano responsabili e c’è un buon rispetto delle regole».