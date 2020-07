Ubriaco contro i carabinieri di Gavirate, spray al peperoncino per bloccarlo

Resistenza, violenza oltraggio e lesioni personali a Pubblico Ufficiale: sono i reati contestati ai carabinieri di Gavirate ai danni di un uomo di 38 anni arrestato nella giornata di sabato scorso in flagranza di reato.

In particolare i militari sono intervenuti in presso un centro sportivo di Gavirate, dove hanno proceduto al controllo del soggetto verosimilmente in stato di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di bevande alcoliche: si tratta di un 38enne disoccupato di Bardello, già noto alle forze dell’ordine.

Alla vista dei carabinieri l’uomo è andato in escandescenza aggredendo i militari con calci e pugni.

Nel contesto i carabinieri hanno dovuto ricorrere all’uso dello spray al peperoncino per fermare la violenta aggressione del soggetto.

In seguito all’aggressione due carabinieri sono rimasti feriti e sono ricorsi a cure mediche presso l’ospedale Di Circolo di Varese. L’arrestato veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.