E’ ufficiale, la festa dell’Unità a Schiranna quest’anno non si farà

L’ultima volta che ne abbiamo parlato, c’era ancora un filo di speranza per la festa dell’Unità alla Schiranna di Varese.

L’organizzazione stava studiando la fattibilità di un’edizione ridotta, limitata ai weekend di agosto: dove, tra le variabili da mettere in conto, c’era però anche la sostenibilità economica, visto che con i distanziamenti il tendone della Schiranna ha una capienza massima di 170 coperti.

Ora però è arrivata la brutta notizia: la festa dell’Unità della Schiranna non si farà, nemmeno in versione light: il comitato organizzatore non è riuscito a trovare la “quadra” tra lo sforzo e la sostenibilità.

L’appuntamento, speriamo tutti, è per una bella edizione di quelle che l’hanno resa una manifestazione da record, nel 2021.