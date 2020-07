Varese: i cancelli di piazza Forzinetti chiuderanno alle 22

Una chiusura coordinata e automatica dei cancelli tra le ore 22 e le 7 della mattina seguente, così da evitare assembramenti, degrado e abbandono di rifiuti, e un maggiore controllo da parte delle Forze dell’ordine. Il futuro di piazza Forzinetti passa dalla decisione di uniformare gli orari dei varchi pedonali, situati uno su via Como e l’altro di fianco alla libreria “Libraccio”, e dal costante impegno della Polizia locale cittadina.

L’idea di uniformare gli orari a quanto già avveniva nel caso del primo cancello è resa possibile dall’attuale chiusura dell’aula studio Forzinetti per l’emergenza coronavirus e dall’impegno degli amministratori dei condomini della zona. «Più volte – afferma il vicesindaco Daniele Zanzi – siamo intervenuti in quest’area su segnalazione dei cittadini. Ci siamo fatti carico delle loro richieste e l’impegno si è tradotto in sopralluoghi e interventi concreti, come l’aver cancellato scritte sui muri e ripulito situazioni di degrado. Certo, la confermazione dell’area, con angoli bui e stretti, non aiuta, ma il nostro impegno è e sarà costante».

«Per anni – afferma il consigliere comunale Paolo Cipolat – ho anche personalmente portato avanti questa battaglia al fine di risolvere il problema del degrado e dei numerosi atti vandalici che hanno colpito i residenti. Che il controllo della Polizia locale prosegua è importante tanto quanto la chiusura dei cancelli, perché, purtroppo, in passato questi ultimi sono stati più volte danneggiati. L’obiettivo che tutti condividono è quello di eliminare situazioni spiacevoli, soprattutto nelle ore serali e notturne».