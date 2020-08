10 mila euro di libri per la biblioteca di Malnate

Buone nuove per la biblioteca di Malnate.

«Come biblioteca – spiega l’assessore Carola Botta in un post sui social – abbiamo partecipato al bando del Ministero per i Beni Culturali per ottenere un contributo per l’acquisto di libri, mirato a sostenere il settore librario colpito dall’emergenza Covid, tramite fondi straordinari da spendere in almeno tre librerie presenti sul territorio. Abbiamo vinto un contributo pari a 10.000€. Il nostro bibliotecario Andrea è già al lavoro».

La biblioteca “Adolfo Buzzi” riceverà quindi i fondi che dovranno essere utilizzati per acquistare libri da comprare in librerie locali.