A8, chiuso per una notte il tratto Castellanza – Busto Arsizio

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, in entrambe le direzioni, verso Varese e in direzione di Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, si potrà percorrere la SP527, la SS33 del Sempione e la SS336 della Malpensa, con ingresso sulla A8, allo svincolo di Busto Arsizio, per proseguire in direzione di Varese; percorso inverso per chi proviene da Varese ed è diretto verso Milano.