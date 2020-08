Cardano al Campo, fissate le scadenze per la TARI

Dopo la deliberazione nel Consiglio del 29 luglio, il Comune di Cardano al Campo ha fissato le scadenze per il pagamento della TARI.

Il termine per il pagamento della prima rata è giovedì 15 ottobre, per la seconda è lunedì 30 novembre e per la terza il limite slitta a domenica 31 gennaio 2021. Il 15 ottobre è anche il limite per il pagamento in un’unica soluzione.

Il pagamento potrà essere effettuato presso banche, uffici postali o attraverso i canali di home banking. Sono state inoltre previste agevolazioni a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività determinate dall’emergenza epidemiologica: l’istanza va presentata entro il 31 dicembre 2020, pena l’esclusione – la modulistica è ancora in fase di aggiornamento.

A causa dell’emergenza Covid-19 che impone misure volte ad evitare situazioni di assembramento nei locali e a garantire il distanziamento sociale, i servizi all’utenza saranno forniti mediante le seguenti modalità:

email: tributi@comune.cardanoalcampo.va.it

pec: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

telefono = 0331 266225 – 0331 266226

Qualora fosse necessaria una consulenza in presenza fisica presso l’Ufficio Tributi, il servizio sarà fornito esclusivamente su appuntamento. E’ attivo il servizio di prenotazione on line (accessibile dal sito internet dalla sezione “in evidenza”) o in alternativa contattanto i recapiti sopra indicati.