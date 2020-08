Città di Varese, il calendario delle amichevoli

Il Città di Varese si sta allenando da qualche giorno e, dopo le prime sedute agli ordini di mister David Sassarini, si inizia a programmare i primi test contro altre squadre.

Domani, sabato 22 agosto, il gruppo biancorosso sarà impegnato in una “sgambata” in casa del Calcio Bosto, club varesino militante in Prima Categoria. Nel pieno rispetto del protocollo per il calcio dilettantistico, i giocatori delle due squadre si ritroveranno sul campo di Capolago alle 16:00. Le squadre si affronteranno in due frazioni di gioco di circa mezzora. Il tutto si svolgerà a porte chiuse.

La prima vera amichevole sarà giovedì 27 agosto contro l’Fbc Saronno, probabilmente nella città degli Amaretti, ma orario e luogo sono ancora da confermare; possibile che si svolga al Centro Sportivo Matteotti.

Nel weekend prossimo, più precisamente domenica 30 agosto, Disabato e compagni affronteranno la Vis Nova Giussano, neopromossa in Serie D e quindi primo vero test contro una squadra di categoria.

Sfida varesotta per sabato 5 settembre, quando al “Chinetti” di Solbiate Arno il Città di Varese affronterà l’ambiziosa Solbiatese, mentre il 9 settembre – mercoledì – sarà il turno della Castanese.

Intanto al gruppo che si sta allenando tra Bardello e Calcinate del Pesce di sono uniti due giovani difensori in prova: i classe 2001 Matteo Briccola e Francesco Caria. Briccola è un difensore cresciuto nella Folgore Caratese che da dicembre 2018 ha militato nel Como tra Under 19 Nazionale e Berretti, club con il quale ha totalizzato 9 presenze nell’ultima stagione. Caria è un difensore cresciuto tra Enotria e Accademia Inter, poi ha militato alla Virtus Entella, Fanfulla (club con il quale ha esordito in Serie D il 6 gennaio 2019 in Fanfulla-Classe) e Berretti della Pergolettese dove, nell’ultima stagione, ha disputato 13 match.