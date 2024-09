Il bottino della rapina di sabato a Busto Arsizio: sigarette e accendino

Si era presentato col coltello in una tabaccheria di corso Italia a Busto Arsizio e aveva minacciato la titolare per rubare alcuni pacchetti di sigarette e un accendino. Questo il magro bottino che il giovane, che è stato poi arrestato sabato sera dagli agenti della volante del Commissariato cittadino, era riuscito a racimolare per poi darsi alla fuga.

Gli agenti erano intervenuti a seguito di una segnalazione e hanno trovato il cittadino extracomunitario di 21 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano in viale Repubblica, a poche centinaia di metri di distanza in forte stato di agitazione.

Davanti alle divise ha tentato di opporre resistenza, cercando di divincolarsi con spinte e colpi per sottrarsi al controllo, desistendo solo alla vista del dispositivo “taser” in dotazione agli agenti, estratto a scopo di deterrenza.

Durante le operazioni il rapinatore ha comunque continuato a mostrarsi aggressivo, arrivando a danneggiare a calci la struttura interna del veicolo di servizio.

A seguito della perquisizione, gli agenti hanno trovato l’arrestato in possesso di un coltello da cucina con lama di 12 cm, utilizzato durante la rapina, oltre a un pacchetto di sigarette e un accendino sottratti poco prima dal bar tabacchi.

Le successive indagini dattiloscopiche hanno rivelato che il soggetto era stato già denunciato il giorno precedente dai Carabinieri di Lonate Pozzolo per resistenza a Pubblico Ufficiale.